التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وليفانتي والقناة الناقلة

2020/10/04 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستعد نادي ريال مدريد اليوم الأحد، (4 أيلول 2020)، لملاقاة منافسه ليفانتي في مباراة تقام على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد يعاني تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، من تقديمه مستويات غير مقبولة إلى حد ما، إذ سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام ريال سوسيداد، ثم الفوز في مباراتين متتاليين بصعوبة بالغة، بفارق هدف وحيد، ضد ريال بيتيس وبلد الوليد على الترتيب.

ومن المتوقع ان يلعب ريال مدريد، بحسب ما كشفت عنه شبكة سبورتس مول البريطانية بتشكيلة مؤلفة من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو، فاران، راموس، ميندي

الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش

الهجوم: أسينسيو، فينيسيوس، بنزيما

وأعلن المدرب الفرنسي، قائمة ريال مدريد الرسمية ضد ليفانتي، والتي شهدت غياب كل من هازارد، كروس، كارفخال، أودريوزولا، دياز، وميليتاو، بسبب الإصابة.

وتبث المباراة المرتقبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الإعلامية، بالتحديد على قناة HD3.عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بغداد المحلي.

وتاريخيًا، يتفوق الريال على حساب ليفانتي، حيث أنه بالنظر إلى تاريخ مواجهتهما المباشرة عبر منافسات الدوري الإسباني، انتصر نادي العاصمة في 22 مباراة بينما خسر في 5 لقاءات، وتعادل بـ3 مباريات فقط، مع تسجيل 76 هدفًا، واستقبال 24 آخرين.

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