قيادة عمليات كربلاء تؤكد عدم وجود أي قطوعات للطرق خلال الزيارة الأربعينية

2020/10/04 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت قيادة عمليات كربلاء، الأحد،(04 تشرين الأول، 2020)، عدم وجود أي قطوعات للطرق خلال تأدية مراسم الزيارة الأربعينية.

وقال مسؤول بالقيادة في تصريح صحفي، إنه "لا يوجد أي قطوعات للطرق خلال تأدية مراسم الزيارة الأربعينية حتى الآن"، مبينا أن "هنالك انسيابية عالية في حركة الزائرين تختلف عن السنوات الماضية".

واضاف أن "هناك زيادة بعدد العجلات من الوزارات كافة لغرض نقل الزائرين إلى محافظاتهم بعد انتهاء الزيارة الأربعينية"، لافتا إلى أنه "تم نشر مئات المفارز الطبية على المحاور ومداخل كربلاء".

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