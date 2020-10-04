ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية اليوم

2020/10/04 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / سجلت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد، اليوم الاحد ، ارتفاعا أمام الدينار .وبلغ سعر بيع الدولار في الاسواق المحلية : 124,250دينارا لكل 100$.وسعر شراء الدولار : 123,250دينارا لكل 100$.وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت امس 123800 دينار مقابل 100 $، فيما سجلت بورصة الحارثية 123850 دينارا مقابل 100 $./انتهى3

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