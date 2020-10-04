طقس متباين بدرجات حرارة اعلى من 40 قليلا

2020/10/04 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بغيوم متفرقة بدرجات حرارة اعلى من 40 مئوية قليلا.وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : سيكون طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع ظهور بعض الغيوم في اماكن متفرقة وتكون حركة الرياح في المنطقة الوسطى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10)كم وفي المنطقة الجنوبية الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .واضافت وفي المنطقتين جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س في اقسامها الشرقية وفي الاقسام الغربية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وفي المنطقة الشمالية الطقس صحو ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10)كم.وتابعت تكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 22 مئوية والعظمى 41 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 18 مئوية واعلاها في كربلاء المقدسة و النجف الاشرف 26 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 33 مئوية واعلاها في ميسان 44 مئوية...وتبقى الاجواء على حالها بعد غد الثلاثاء ..طقسا وحركة رياح مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة ./انتهى3

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