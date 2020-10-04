خبير اقتصادي : غلق السفارة الامريكية ..ايقاف لمنح المؤسسات المالية الدولية للعراق

2020/10/04 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد المستشار في وزارة المالية الخبير الاقتصادي حازم هادي ان : غلق السفارة الامريكية يبعد المؤسسات المالية الدولية عن الاستمرار بمنح المعونات للعراق.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الولايات المتحدة هي من تحمي اموال العراق في الخارج وواردات النفط من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالتعويضات لحساب القطاع الخاص.واضاف هادي ان : الولايات المتحدة هي الجهة الضاغطة على المؤسسات المالية الدولية لتقديم العون للعراق .وبين ان غلق السفارة سيكون له اثار سلبية دولية لايحمد عقباها بحيث يطلق يدها بتدمير المنشات العسكرية التي تعتقد بانها المسؤولة عن ضربها./انتهى3

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