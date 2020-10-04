زيارة الاربعين تقترب من ذروتها وكربلاء تستقبل الزوار بخطة صحية

2020/10/04 | 09:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل ملايين المعزين في العراق السير على الأقدام نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام"....

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