 الحشد الشعبي ينشر سيارات اسعاف في النجف لخدمة زوار الأربعينية

2020/10/04 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن نشر مفارزها الطبية سيارات اسعاف لخدمة زوار اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في النجف الاشرف.





وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين / مقر النجف الأشرف تكثف جهودها في تقديم كافة الخدمات الطبية لزوار الامام الحسين (عليه السلام) وتوفير العلاج للمرضى“.





وأضاف البيان، أن “المفارز تقوم بتنظيم الجهود والموارد الطبية لتقديم افضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين مع انتشار سيارات الاسعاف للحالات الطارئة”.



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