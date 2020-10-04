أيديولوجيا أيديولوجيا - محمد علي سليمان

2020/10/04 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان نحن جيل ضحية الأيديولوجيا، جيل تربى على النظرة الأيديولوجية الجامدة للمجتمع وليس على النظرة الأيديولوجية الموضوعية، ولا حتى على الأيديولوجيا بالمعنى الإيجابي للأيديولوجيا كحركة جدلية بين الفكر والمجتمع.



وأريد أن أوضح إنني لا أتكلم باسم جيلي بالمطلق، فالجيل ليس كتلة متجانسة، فهناك قسم اعتنق الفكر القومي وما يزال يعتنقه، وهناك قسم آخر اعتنق الفكر الشيوعي وما يزال يعتنق ذلك الفكر، وقسم آخر منه هج ......





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