المال لصهاينة التيه، والبنون لشعب فلسطين... - محمد الحنفي

2020/10/04 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي في جعل المال...في نظام الرأسمال...رائجا...بين الأمم..يمنحونه...لصهاينة التيه...والأولاد يصيرون...من صنع ...شعب فلسطين...°°°°°°وصهاينة التيه...اليتلقون الأموال...من الرأسمال...من زعيمة الرأسمال...يشترون السلاح...يصنعون السلاح...يبيعون السلاح...ويستعدون...استعدادا...لتوظيف السلاح...لقتل...أبناء / بنات...شعب فلسطي ......





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