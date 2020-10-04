الكهرباء: العراق سيكون محوراً لنقل الطاقة بالمنطقة وهذا السبب عطل مشروع الربط الخليجي

2020/10/04 | 10:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد اكدت وزارة الكهرباء، الأحد، ان العراق سيكون محورا مهما لتمرير الطاقة بين معظم الدول ومستهلكا لها عند الحاجة، مفصحة عن تفاوت نسب الانجاز بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "العراق ابرم اتفاقية للربط المشترك مع الاردن لتبادل الطاقة من خلال اقامة خط (رويشة – قائم) ونصب محطة القائم التحويلية (400 كي في)، وسيتم تزويده كمرحلة اولى بـ 150 ميغاواط وصولا الى 960 ميغاواط، عادا المشروع الذي تنفذه (جنرال اليكتريك)، اللبنة الاولى لمشروع الربط (العراقي – الاردني – المصري) والذي سيؤهل للربط الثماني، مفصحا عن وجود خطة لان يكون المشروع بواقع خطين".وارجع العبادي "تعطل اعمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الى جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفوط العالمية"، مؤكدا "عقد اجتماعات دورية مع هيئة الربط الخليجي لمعاودة العم".وقدر "مدة انجاز المشروع بـ 16 الى 18 شهرا"، مشيرا الى ان "انجاز مشروع الربط التزامني مع ايران، سيسهم بموثوقية الشبكة الكهربائية بينهما، وأن البلدين يرتبطان بثلاثة خطوط لنقل الطاقة بحجم 1200 ميغاواط

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