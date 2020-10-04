2020/10/04 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى شركات وزارة التجارة، الاحد، عن الانتهاء من تجهيز المطاحن بالحنطة لتجهيز المواطنين بالحصة الثامنة من مادة الطحين في جميع محافظات البلاد .

وقالت وزارة التجارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان”مطاحن المحافظات استلمت حصصها من مادة الحنطة وبدأت بانتاج وتوزيع كامل مخصصها من طحين الحصة الثامنة وباشرت بعمليات جرد للمطاحن ، فيما تواصل اللجان الرقابية المشتركة متابعة عمل المطاحن والوكلاء في المحافظات”.

وأشار البيان الى “تحقيق زيارات يومية شملت جميع المطاحن العاملة في المحافظات ووكلاء الطحين للاشراف على عمليات التجهيز والانتاج والتوزيع واجراء الفحوصات على النماذج التي يتم سحبها من قبل فاحصي المختبر فضلا عن اجراء فحص الخبازة”.

واكد البيان “تحقيق نسب متقدمة في الانتاج والتوزيع بعدد من المحافظات المحافظات”، لافتا الى”مباشرة اغلب المطاحن على انتاج مخصصها المقرر من الحصة الثامنة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تجهز المطاحن بالحنطة لتوزيع الوجبة الثامنة من الطحين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تجهز المطاحن بالحنطة لتوزيع الوجبة الثامنة من الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).