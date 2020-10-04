خبير اقتصادي يحذر من استمرار الحكومة بالاقتراض لتمويل رواتب الموظفين

2020/10/04 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، من الاستمرار بسياسة الاقتراض التي اعتمدتها الحكومة لتمويل رواتب الموظفين خلال العام الجاري، لافتا الى ان اللجوء لهذا القانون من جديد سيجعل من العراق مثقلا بالديون وقد يرهن نفطه لسنوات لتسديد مابذمته من مبالغ.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “النفط العراقي قد يرهن على مدى سنوات ويدخل البلاد في حالة انهيار اقتصادي تام، لايمكن تجاوزه الا بعد سنوات من تسديد الديون التي بذمة العراق“.

واضاف ان “من الخطأ عودة الحكومة الى سياسية وقانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل رواتب الموظفين، من دون ايجاد موارد اخرى لتمويل الموازنة“.

وبين ان “الحكومة لديها خيارات متعددة لانهاء الازمة المالية، من بينها العمل بسلم رواتب جديد يوحد جميع الرواتب، او تقليل المخصصات للدرجات العليا، بالاضافة الى طرح الاراضي والمساحات الشاسعة للاستثمار الزراعي، وبيع الاراضي القريبة من المناطق السكنية للمواطنين لتحريك عجلة الاقتصاد والمواد الانشائية وانهاء البطالة وتمويل الموازنة”.



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