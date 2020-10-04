وزير المالية: صرف رواتب الموظفين مرهون بإقرار البرلمان لقانون الاقتراض

2020/10/04 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادرهن وزير المالية علي علاوي ، الاحد، صرف رواتب الموظفين باقرار قانون الاقتراض، مبينا ان الوزارة اكملت صرف رواتب المتقاعدين.

وقال علاوي في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "صرف رواتب الموظفين بانتظام يعتمد بشكل اساسي على اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي في البرلمان".

واضاف علاوي ان "الوزارة صرفت رواتب المتقاعدين بشكل تام وهي مستمرة بصرف الرواتب خلال الايام المقبلة".

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