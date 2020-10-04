مستشار الكاظمي للانتخابات يعلن تشكيل لجنة لتوفير الظروف الآمنة خلال الاقتراع

2020/10/04 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة أمنية تتألف من مجموعة ضباط في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفوضية الانتخابات لتأمين عملية الاقتراع في داخل المحطات وخارجها.

وقال الهنداوي في حديث صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنة أمنية تشكلت من ضباط في وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبدأت تعقد اجتماعاتها فيما يخص الانتخابات ومع مرور الوقت يتطور ويتسع عملها".

وأضاف أن "من مهام اللجنة، تهيئة الأجواء الآمنة سواء في داخل محطات الاقتراع خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، أو في خارجها وهناك لجنة أيضا من مختلف الوزارات لتوفير جميع الاحتياجات للمفوضية".

وأكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، أن عدم اكتمال القانون الانتخابي وحسم قضية الدوائر الانتخابية، إضافة الى تأخر التخصيصات المالية، من أهم التحديات التي تواجه عمل المفوضية.

وذكر مكتب الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الشهر الماضي، أن "رئيس واعضاء مجلس المفوضين، استقبلوا في مقر المفوضية، صباح اليوم الأربعاء، نائب سفير الاتحاد الاوربي في العراق (جان برنارد دولفان) والمستشار الاول في السفارة (انجيلا مارتيني)، وجرى خلال اللقاء استعراض دور الاتحاد الاوربي في الانتخابات القادمة وآليات المساعدة الانتخابية في ظل التحديات التي تواجه عمل المفوضية".

وأضاف البيان، أنه "في مستهل الحديث أكد رئيس مجلس المفوضين، على عزم المفوضية الجديدة على استعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية من خلال وضع اجراءات رصينة أهمها أن تكون بطاقة الناخب الكترونية بايومترية رصينة لا يمكن استغلالها خلافاً للقانون، لأجل التوصل الى انتخابات نزيهة تخضع للمعايير الدولية وتتمتع بتاييد المجتمع الدولي".

وأشار الى أن "عدم اكتمال القانون الانتخابي وعدم تحديد الدوائر الانتخابية من قبل البرلمان إضافة الى تأخر التخصيصات المالية من قبل الحكومة ومحدودية الدعم من قبل بعثة الامم المتحدة(UNAMI) وعدم وجود العدد الكافي من الخبراء بسبب جائحة كورونا هو من أهم التحديات التي تواجه عمل المفوضية".

وتابع، أن "المفوضية قامت بخطوات حثيثة لتسيير اعمالها التي لا تتطلب الى تشريع قانون منها تهيأة الجهاز الاداري الذي تمت إعادة هيكلته على إثر تغيير قانون المفوضية إضافة الى اعداد نظامها الداخلي".

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