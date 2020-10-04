2020/10/04 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة/نينا/القت مفارز مكافحة الاجرام البصرة القبض على رئيس عصابة اجرامية للتسليب شمالي المحافظة وهو رئيس العصابة والمسؤول عن كافة عملياتها.وذكرت المديرية" في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه ان افراد العصابة يستأجرون سيارات الاجرة بحجة ايصالهم الى مكان محدد و يقومون باشهار السلاح و انزال السائق و تسليب السيارة.واضاف " انه بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم اعترف على ارتكاب العصابة عمليات تسليب مختلفة.



وأشار البيان الى " ان المتهم مطلوب قضائيا .ولازالت الجهود مستمرة للقبض على باقي المتهمين ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على رئيس عصابة للتسليب شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على رئيس عصابة للتسليب شمالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).