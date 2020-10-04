2020/10/04 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اطلق الرئيس الامريكي دونالد حملته الانتخابية ( ميغا) وجعل اولاده يقودون الحملة بعد أن عانى من أعراض فيروس كورونا ، والذي دخل المستشفى بسببه الآن في مركز والتر ريد الطبي.وذكر موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة / إن ” حملة ترامب الانتخابية كانت في وضع غير مؤآت حيث تمكن جو بايدن وكمالا هاريس من البقاء في مسار الحملة بعد اتباع الاحتياطات الأساسية للوقاية من فايروس كورونا مثل ارتداء القناع والتقيد بالتباعد الاجتماعي “.واضاف ان ” ترامب كان قد تجاهل كل التوجيهات الطبية فيما يتعلق بمسيراته وترشيح القاضية إيمي كوني باريت للمحكمة العليا الأمريكية، وقد ادى ذلك التجاهل الى اصابته بالوباء وقد أصيب مدير حملة ترامب أيضًا بفايروس كورونا ، لكنه أعلن عن جهد جديد لجعل اولاده يقودون الحملة الانتخابية بدلا عنه “.وتابع أن ” حملة ترامب الانتخابية اعلنت اطلاق حملته التي تدعى ” ميغا” والتي قالت في بيان لها إن ” هناك حشد كامل لوكلاء رفيعي المستوى ، وتحالفات انتخابية ، وأنصار ترامب للالتفاف حول الرئيس والمضي قدمًا بالحملة حتى يعود الى حالته الصحية الطبيعية”.واشار البيان الى أن ” نائب الرئيس مايك بنس سيظهر شخصيًا في حملته الانتخابية في الولايات الرئيسية ، كما سيظهر أفراد الأسرة الأولى دونالد جيه ترامب جونيور وإريك ترامب ولارا ترامب كممثلين عنه لقيادة الحملة “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يسلم حملته الانتخابية لنائبة واولاده بعد رقوده في المستشفى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يسلم حملته الانتخابية لنائبة واولاده بعد رقوده في المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).