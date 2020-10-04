وفاة البيشمركة العتيد علي فتاح

2020/10/04 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل الى رحمة الله، اليوم الاحد، المناضل والبيشمركة العتيد علي فتاح بعد صراع مع المرض في مدينة السليمانية.

والمرحوم علي فتاح هو شقيق السيد عمر فتاح عضو المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني.



وسيوارى جثمان البيشمركة العتيد علي فتاح الثرى في مدينة السليمانية.

PUKmedia خاص‌

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