“صدمة” لعشاقها.. لعبة ألكترونية شهيرة تودع اللاعبين وتعلن إغلاقها

2020/10/04 | 10:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة تطوير الألعاب Zynga عن إيقاف لعبة فيسبوك Farmville (فارم فيل) اعتبارا من 31 كانون الأول 2020، نظرا لأن لعبة إنشاء المزرعة الافتراضية وصيانتها تعتمد على منصة الويب أدوبي فلاش.

وقد أعلنت شركة أدوبي الأميركية عن إيقاف دعم منصة فلاش لجميع برامج التصفح مع نهاية العام الحالي، ولذلك فإن شبكة فيسبوك أعلنت أيضا عن إيقاف جميع ألعاب الفلاش بدءا من هذا التاريخ.

وأعلنت Zynga أنه لا يزال بإمكان اللاعبين شراء ما يعرف باسم أموال المزرعة Farm Cash، والتي يتم استعمالها لشراء الحيوانات والأغراض الأخرى، حتى 17 نوفمبر المقبل، إلا أنه يجب استخدام رصيد أموال المزرعة حتى 31 ديسمبر المقبل كحد أقصى، لأن الشركة تستبعد القيام بإعادة الأموال.

وظهرت اللعبة عام 2009 وأصبحت اللعبة الأكثر استخداما على شبكة فيسبوك في بعض الأحيان، وهناك أجزاء منها، ويمكن تشغيلها في المتصفح أو في التطبيق.

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