منع لاجئين من دخول إيطاليا تتفاعل.. تأجيل محاكمة سالفيني واستدعاء رئيس الحكومة ووزراء

2020/10/04 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مدة الـ 14 شهرا التي قضاها وزيرا للداخلية، رفض سالفيني دائما استقبال أو مساعدة أي سفينة تقل لاجئين، وتركهم عالقين في البحر، لحين قيام دول أوروبية أخرى بمساعدتهم واستقبالهم.

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