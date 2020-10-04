هيئة السياحة تعد خطة جديدة لانعاش القطاع

2020/10/04 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..تعد هيئة السياحة ستراتيجية جديدة لانعاش القطاع وتعظيم الايرادات على الرغم من ظروف جائحة كورونا.وقال رئيس هيئة السياحة ظافر بحرالعلوم في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الهيئة عقدت اجتماعات مكثفة مع المختصين بالقطاع السياحي للعمل على تطويره وتعظيم الايرادات وجعله احد الروافد المالية المهمة للبلد”.واضاف بحر العلوم انه “تمت مناقشة الارتقاء بمستويات العمل السياحي والاداري باعتماد أساليب جديدة خصوصا بعد عودة حركة السائحين، فضلا عن إعادة ترتيب الوضع العام للهيئة في ظل جائحة كورونا ومحاولة تلافي الاضرار الكبيرة التي تسببت بها من غلق العديد من الشركات والمواقع”.وتابع انه “تم تنظيم ندوة الكترونية للتعريف ببرنامج (اياتا) الخاص بشركات السفر والسياحة بالتنسيق مع مكاتب الخطوط الجوية وسلطة الطيران المدني”.



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