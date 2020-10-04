معلومات جديدة حول قروض ترميم المنازل التي تصل لـ50 مليون دينار

2020/10/04 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

صدر مصرف الرافدين، الأحد، توضيحا بشأن التقديم على قروض الـ 50 والـ 30 مليونا للموظفين والمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن التقديم على قروض الـ50 مليونا للموظفين و 30 مليونا للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية.

وأضاف أن “نسبة فائدة قروض 50 مليون دينار لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين تصل إلى 5 بالمئة”.

ودعا المصرف، المواطنين والموظفين إلى زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تأهيل وترميم الدور السكنية، فيما وجه فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض.

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