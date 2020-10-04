على الأحزاب والكتل السياسية حسم وحلحلة خلافاتهم من خلال الحوار وصوت الناخب - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : (ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحبها وتحترمها ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل) من خلال هذه الصورة نلاحظ ونلمس من خلال برامج الأحزاب الانتخابية التي ازدحمت بشعارات الحب والإخلاص، كلنا فداء للشعب والوطن وربما حافظين على ظهر الغيب نشيد (موطني ..



موطني ..



الجلال والجمال والسناء والبهاء ..



في رباك ..



في رباك).



هذا صحيح ومن حق الجميع لأن الوطن له ......





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