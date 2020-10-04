الثورة الصينية في ذكراها ال71: الحقيقة تتفوَّق على الأساطير - سعيد حسن

2020/10/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_حسن ترجمة سعيد حسنبينما تطلق الصين احتفالاتها الرسمية بمناسبة مرور 71 عامًا على ثورة 1949، يحلِّل أدريان بود السياق الأطول لما كانت ثورة وطنية، بعيدة عن أيِّ رؤية للشيوعية.في 1 أكتوبر، كانت الصين مستعدةً للاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية.



تُنظَّم المسيرات الحاشدة ويغني الأطفال الأغاني الوطنية التي حفظوا كلماتها عن ظهر قلب ولكنهم لا يفهمونها، وتُلمَّع المعدات ال ......





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