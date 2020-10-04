قطاع السياحة في السليمانية يتكبد خسائر بقيمة 200 مليون دولار بسبب كورونا

2020/10/04 | 10:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مدير سياحة السليمانية علي رؤوف غفور، الاحد، عن تكبد قطاع السياحة في المحافظة خسائر بقيمة 200 مليون دولار جراء ازمة كورونا.وقال غفور في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الهيئة العامة للسياحة في اقليم كردستان تسعى لاعادة انعاش الحركة السياحية من جديد على الرغم من جائحة كورونا، اذ تمت المباشرة بتنفيذ 50 مشروعا سياحيا في محافظة السليمانية ومدينة حلبجة التي تتبع الى دائرة سياحة المحافظة”.واوضح ان “هذه المشاريع توزعت بين سياحية واستثمارية وستراتيجية، فضلا عن اهتمامها بالمناطق الاثرية مثل (عازاربيت) ومنطقة دربندخان في احياء (كوبنا) على جبل كولان التي تحوي على سلسلة كهوف طبيعية واثرية تتميز بمناخ متميز دافئ شتاء وبارد صيفا وهي مشابهة لكهوف (جعيتا) في لبنان”.ولفت الى ان “القيمة التخمينية لخسارة اصحاب المشاريع السياحية في المحافظة جراء توقف جميع نشاطات السياحة بسبب ازمة كورونا قدرت بـ 200 مليون دولار مقارنة مع الارباح المتحققة في العام الماضي 2019”.واشار غفور الى “عودة الحركة في جميع الانشطة السياحية في السليمانية منذ آب الماضي، حيث بدأ السياح يتوافدون اليها من جميع المحافظات”، مؤكدا ان “اعدادهم تراوحت الى الان بين (270 ـ 300) الف سائح”.



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