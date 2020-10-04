الرئيس صالح يستقبل السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي

2020/10/04 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي اليوم السبت، (3 تشرين الأول 2020)، خلال لقاء جمعهما، على ترسيخ سلطة الدولة وفرض القانون، وأهمية تخفيف التوترات في المنطقة.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه … Readmore

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