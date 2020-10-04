العتبة الحسينية توزع مليون كمامة بين زوار الاربعينية

2020/10/04 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الاحد، عن نشر مئات المتطوعين في مدينة كربلاء للعمل على تعزيز الوعي الصحي بخطر جائحة كورونا خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، فضلا عن توزيع أكثر من مليون كمامة بين الزوار.وقال مدير اعلام العتبة علي شبر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “جمعية كشافة الوارث التابعة لقسم التنسيق والتأهيل التربوي في العتبة الحسينية المقدسة وزعت أكثر من 600 متطوع داخل وخارج مرقد الامام الحسين (ع) ضمن خطتها الخاصة بزيارة الاربعين بعد ان تم ادخالهم في دورات لتطوير المهارات الفردية”.وأضاف شبر، ان “المتطوعين سيقومون بالعمل على نشر الوعي الصحي بشأن خطر جائحة كورونا بين الزائرين وإعطاء التعليمات والارشادات للمشاركين في إحياء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) وتوزيع كتيبات وفولدرات فيها دليل الزائر وبطاقة تعريفية للأطفال وكبار السن لتقليل حالات الفقدان اثناء الزخم”.وأشار الى انه “تم نشر أكثر من 20 مفرزة طبية وصحية متنقلة تعمل على مدار اليوم داخل وخارج الصحن الحسيني الشريف بالتنسيق مع مستشفى الإمام زين العابدين ومستشفى السفير لتقديم الاسعافات الاولية، كما قامت هذه المفارز بتوزيع مليون كمامة خلال الايام الماضية بما يعادل 100 ألف كمامة يوميا وسيتم توزيع آلاف الكمامات خلال الايام المقبلة، فضلا عن قيام المتطوعين بعمليات التعقيم والتعفير في اماكن متفرقة من المدينة”.



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