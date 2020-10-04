المالية النيابية تعلق بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض

2020/10/04 | 10:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يجيتال ميديا إن آر تي

علقت اللجنة المالية النيابية، الاحد، على تصريحات وزير المالية، بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض، مؤكدة أن الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب وإحراجه.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، 4 تشرين الأول 2020، إنه "في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم 24 حزيران من هذه السنة والتي حددت 60 يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، فقد تفاجئنا بمشروع قانون اقتراض آخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الآن وهنا نسال ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط اكثر مما عليه هي الآن ؟؟".

وأضاف البيان، "للأسف نرى ان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال و بين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس وخلط الاوراق".

وتابع، "هنا نود ان نؤكد لجميع ابناء شعبنا ان مسالة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها امام شعبها و ان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها".

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