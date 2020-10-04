ترامب يرد على أنباء تدهور حالته الصحية بالقول: “اشعر أنني بحالة جيدة”

2020/10/04 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم على أنباء تفيد بتدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا أمس السبت، قائلا: أشعر أنني بحالة جيدة.وقال ترمب في تغريدة له على منصة التواصل تويتر إن الأطباء والممرضات وجميعهم في مركز “GREAT Walter … Readmore

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