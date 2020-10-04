تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية اليوم الأحد

2020/10/04 | 10:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية و الذهب و النفط في الاسواق و المحافظات و البورصة العراقية لليوم الاحد 4 – 10 – 2020.

سعر الدولار في العراق اليوم 4/10/2020:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

123,700

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

123,250

124,250

———-—————

النجف

123,750

——————-

السليمانية

123,700

——————

اربيل

123,650

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البصرة

123,750

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الموصل

123,750

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ميسان

123,900

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