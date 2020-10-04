أرمينيا تطالب سكان مدن أذربيجانية بالإخلاء.. تجدد الاشتباكات العنيفة في قره باغ

2020/10/04 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوت صفارات الإنذار قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في المدينة قبل أن تتعاقب الانفجارات، مما تسبب أيضا بانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

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