2020/10/04 | 11:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {اين نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأثنين سيكون في وسط وجنوب البلاد صحوا مع ظهور بعض الغيوم وفي الشمال صحواً" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 41 مْ".وأضاف البيان، ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون في الوسط صحواً مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة وفي الشمال صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، وفي الجنوب صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة".أما طقس الأربعاء فيكون في "الوسط صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال صحوا الى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوب صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".وأشار البيان الى، ان "طقس الخميس المقبل سيكون في الوسط والجنوب صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال صحوا مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".من جانبه قال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان "العاصمة بغداد ومدن الشمال ودعت درجات الحرارة العظمى الاربعين مـئوية وستتبعها مدن الجنوب نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل".وأضاف "تدريجيا سيكون الشعور بنسمات باردة ليلا وفوارق واضحة مابين الليل والنهار".وأشار الى "صورة القمر الاصطناعي صباح اليوم الاحد تشير لسحب رعدية ركامية ممطرة في ديالى و السليمانية وبعض السحب الممطرة الخفيفة تغطي أجزاء من صلاح الدين وكركوك وشرق الانبار وسحب غير ممطرة في بغداد وواسط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق الى الخميس وبغداد ومحافظات شمالية تودع هذه الحرارة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق الى الخميس وبغداد ومحافظات شمالية تودع هذه الحرارة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).