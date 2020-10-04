العاهل الاردني يقبل استقالة الحكومة الاردنية تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة

2020/10/04 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز استقالته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي قبلها وكلفه تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة.وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن “الملك عبد الله الثاني قبل السبت، استقالة حكومة … Readmore

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