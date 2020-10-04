المالية النيابية تصدر توضيحاً بخصوص ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض

2020/10/04 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة المالية النيابية، الاحد، بيانا بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض، فيما اشارت اللجنة الى أن الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب واحراجه.وقالت اللجنة: “في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض … Readmore

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