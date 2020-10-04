دونالد ترامب... والكورونا... - غسان صابور

2020/10/04 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور دونالد ترامب...



والكورونا... لن تكون كلماتي هذه..



كما ينتظر البعض..



تشمتا ولا شماتة على الإطلاق..



ولا أية مقارنة لأخطار الكورونا على العالم..



ولا بين ترامب والكورونا...



إنما عن تأثير إعلان إيجابية تحليل الرئيس الأمريكي الحالي بالكوفيد 19 أم لا..



وتساؤل جدي عميق..



فيما إذا أعلن بعد أسبوع أو أسبوعين..



بأيام قليلة من موعد بدء الولايات الأمريكية..



واحدة بعد الأخرى بالتصويت..



وظهور دونالد ترامب بصا ......





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