خبير يتحدث عن “حالة لم تشهدها الدولة العراقية الحديثة” بشأن الرواتب

2020/10/04 | 11:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، على أجواء التناوش بين وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية، بشأن رواتب الموظفين وربطها بضرورة الاقتراض.

وكتب المرسومي تدوينة رصدتها “يس عراق”: “ماكو قروض ..



ماكو رواتب، من المتوقع ان يستلم الموظفون راتبين معا في آن واحد في نهاية الشهر الحالي الاول عن الشهر الماضي والثاني عن الشهر الحالي بعد تشريع قانون الاقتراض الجديد وهي حالة جديدة لم تشهدها الدولة العراقية الحديثة”.

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