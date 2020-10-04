قانون الانتخابات.. بين الخلافات النيابية وارتباطه بعمل المحكمة الاتحادية

2020/10/04 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان سبب تأخير التصويت على شكل وحجم الدوائر في قانون الانتخابات يعود الى وجود بعض الاشكالات في المحافظات "المختلطة"، فيما اشارت كتلة سائرون الى ان القانون متربط باقرار قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مقرر اللجنة، يحيى المحمدي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (4 تشرين الاول 2020) أن "مجلس النواب اتفق على أن تكون جلسة يوم العاشر من هذا الشهر موعدا للتصويت على المسودة النهائية لشكل وحجم الدوائر الانتخابية".

من جانبه اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، إنه "حتى الآن لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية بشأن عدد الدوائر، رغم أنه كان مقررا الانتهاء من هذا الموضوع في الجلسة الماضية".

وأوضح، أن "لدى الكتل النيابية عدة مقترحات بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، وتم تأجيل فقرة استكمال الدوائر الى جلسة يوم السبت المقبل 10/10 لاستكمال الآراء والمناقشات"، مؤكدا انه "في حال استمرار عدم التوصل الى التوافق بشأن الموضوع؛ فسيضطر المجلس الى اعتماد (لغة الأرقام) من خلال عرض المقترحات المتعددة للتصويت".

فيما وصف النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية بـ"التوأم"، مشيرا إلى أن هناك خلافات على قانون المحكمة الاتحادية بشأن عدد الفقهاء والنصاب.

واكد المعموري إن "جميع القوانين وأولها قانون الانتخابات؛ متوقفة على قانون المحكمة الاتحادية، فآليات مثل التفسيرات والنصاب والطعون كلها تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستوريا”.

يشار الى ان قانون الانتخابات الذي جرى إقراره في كانون الأول من العام الماضي، لم يشر إلى التفصيلات بشأن المادة 15 منه، والمتعلقة بنظام الدوائر الانتخابية من حيث عدد تلك الدوائر في المحافظة وكيفية تسميتها او توزيعها بين المناطق.

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