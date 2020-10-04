2020/10/04 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

أعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الأحد،القبض على مسؤول مايسمى جهاز استخبارات داعش ومعاونه ببغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن" مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية الذي يعمل بمايسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش والمكنى ابو سالم المولى وشقيقه الذي يعمل معاوناً له ،بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد و استخبارات الشرطة الاتحادية".

واضاف، أن"عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد، و تحديداً منطقة الدورة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأشار إلى أنه" تم إيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

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