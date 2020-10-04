قرار جديد من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي

2020/10/04 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس إدارة البنك المركزي يقرر إعادة تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته المنعقدة مؤخرا في أيلول ٢٠٢٠ بإعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة، من خلال توجيه الدوائر المعنيه بهذا البنك، وذلك "بتدقيق وتقييّم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال".ويأتي القرار تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف.

البنك المركزيّ العراقي الرابع من تشرين الأول 2020بغداد

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