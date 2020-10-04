البنك المركزي يقرر إعادة تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة

2020/10/04 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك المركزي العراقي، ان مجلس إدارة البنك قرر إعادة تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة.

وذكر البنك في بيان أن “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قرر بجلسته المنعقدة مؤخرا في أيلول ٢٠٢٠ بإعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة، من خلال توجيه الدوائر المعنية بهذا البنك، وذلك بتدقيق وتقييّم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال”.

وأوضح أن “القرار يأتي تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف”.

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