ريواز فايق: لمام جلال دور تأريخي ومحوري

2020/10/04 | 11:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام برلمان كوردستان، اليوم الاحد، مراسيم مهيبة بحضور جميع اعضائه لاحياء الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال.

وقالت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق خلال كلمة: تمر علينا ذكرى رحيل البيشمركة والقائد والمناضل العظيم مام جلال وفي هذه المناسبة الاليمة ننحي اجلالا وتقديرا لهذا القائد العظيم.

واضافت: مام جلال شخص عظي وله دور كبير على جميع المستويات ولعب دوراً تاريخياً ومحورياً في ثورة ايلول، بالاضافة الى دوره الكبير ايضا في اطلاق شرارة الثورة الجديدة.

وقالت: ناضل مام جلال لبناء العراق الجديد مع رفاقه من قادة الاطراف السياسية الاخرى، وسعى بكل جهد من اجل ترسيخ الحقوق المشروعة لشعب كوردستان في الدستور العراقي الدائم ولم يساوم ابدا على المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان وتثبيت سياسة تقاسم السلطات بين مكونات العراق الاصيلة.

وتابعت: في مرحلة تسلمه لمنصب رئيس الجمهورية وكأول رئيس منتخب عمل دائما على جمع الفرقاء وتوحيد الصف وحماية التوازن بين جميع مكونات العراق وعلى المستوى الدولي والاقليمي حافظ مام جلال على التوزان وابعد الساحة العراقية عن الحرب بالوكالة.

وقالت: مام جلال كان حامي وحدة صف الاطراف الكوردستانية والمكاسب المشروعة والتجربة الديمقراطية لاقليم كوردستان، من الصعب سد الفراغ الذي تركه الرئيس مام جلال.

وتابعت: بعد وفاة مام جلال خسر العراق اقليم كوردستان احد الدعائم الرئيسية للاستقرار والوئام والتوافق والطريق الوحيد لوحدة الصف هو الالتزام بنهج الرئيس مام جلال.

PUKmedia خاص ‌

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