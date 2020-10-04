وزير المالية: أزمة رواتب الموظفين قد تمتد إلى أسابيع.. لا حل دون اقتراض

2020/10/04 | 11:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهن علاوي إطلاق رواتب الموظفين بإقرار قانون الاقتراض

الترا عراق - فريق التحرير

رهن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأحد، إطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وقال علاوي في تصريح، 4 تشرين الأول/أكتوبر، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي (تشرين الأول) تم إطلاقها من دون أي مشكلة".

وأضاف، أن "رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".

وأكد الوزير، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض".

وأوضح علاوي، أن "القانون مهم جدًا لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد".

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