وسط نية الحكومة للاقتراض.. المصارف العراقية “تجرد” موقفها المالي وتحدد نسبة العجز فيها

2020/10/04 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مجلس إدارة البنك المركزي يوم الاحد اتخاذه قرارا يقضي بإعادة تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة وتحديد نسبة العجز فيها.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، ان مجلسه قرر بجلسته المنعقدة مؤخرا في أيلول ٢٠٢٠ بإعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة، من خلال توجيه الدوائر المعنية بهذا البنك، وذلك “بتدقيق وتقييّم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال”.

واوضح المصدر ان هذا القرار يأتي تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف.

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