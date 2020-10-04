النزاهة : استقدام مدير صحة نينوى لعدم استخدامه اجهزة طبية موجودة

2020/10/04 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام للمدير العام لدائرة صحَّة نينوى الأسبق؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في قضية “عدم استخدام أجهزةٍ طبيَّةٍ موجودةٍ فعلاً في مخازن المديريَّة”.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر […]

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