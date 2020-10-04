علاوي ينتقد بلاسخارت: التحقت بعملها لأغراض غير معروفة

2020/10/04 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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انتقد زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الأحد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، معتبراً أنها التحقت بعملها لـ"أغراض غير معروفة".





وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة‬ التحقت بعملها لأغراض غير معروفة الان".وأضاف، "سبق وكانت هناك مطالبات للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش‪ باستبدالها بعد خذلانها المتظاهرين السلميين، ما ادى الى تصعيد استهدافهم قتلاً وتغييباً من قبل بعض الأجهزة الأمنية والخارجين عن القانون".

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