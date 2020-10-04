نائبة عن لجنة الاقتصاد تقترح ثلاثة حلول لتجاوز الأزمة المالية

2020/10/04 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدّت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، الأحد، إعادة النظر بمزاد العملة على وقطاع الاتصالات والسيطرة على المنافذ الحدودية عوامل اساسية لإعانة الحكومة وتجاوز الازمة المالية.

وقالت جودت في حديث لـ السومرية نيوز، ان "العراق بحال تم استثمار خيراته بالشكل الصحيح والمدروس لكان من أفضل دول العالم وكان المستوى المعيشي في اعلى مستوياته، لكن ما نراه اليوم ان 35% من الشعب العراقي في خط الفقر وهذه كارثة مؤسفة في بلد يمتلك كل المقومات للنهوض"، مبينة أن "هناك عددا من النقاط التي تم تأشيرها والتي نعتقد أنها من الممكن ان تعين الحكومة لتجاوز الازمة".

واوضحت جودت، ان "الامر الاول يرتبط في إعادة النظر بمزاد العملة على اعتبار انه لا يوجد اي دولة بالعالم تسمح بخروج العملة الصعبة منها بهذا الشكل"، مبينة ان "الأمر الآخر يرتبط بالاتصالات على اعتبار أنها مورد مهم وضخم لا يقل اهمية عن واردات النفط وبإمكانها تقديم إيرادات ضخمة للدولة بحال إدارتها بالشكل الصحيح".وتابعت، ان "الامر الثالث يرتبط في السيطرة الحقيقية وليس السيطرة الاعلامية الفيسبوكية على المنافذ الحدودية ووضع الية تسمح بعودة جميع واردات تلك المنافذ الى خزينة الدولة".





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