البرلمان: الحكومة تعمدت تأخير صرف الرواتب لإجبارنا على تمرير قروض جديدة

2020/10/04 | 12:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية اكدت توفر السيولة الكافية لتأمينها حتى نهاية السنة بغداد- وعد الشمري: اتهمت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، الحكومة بتعمد تأخير الرواتب لإجبار البرلمان على تمرير قانون الاقتراض الجديد، مشددة على وجود أموال كافية لتوزيعها حتى نهاية العام الحالي، لافتة إلى وجود تحفظات كبيرة على اداء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.وقال عضو ...

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