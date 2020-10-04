جماهير كردستان تستذكر صمام الأمان مام جلال في الذكرى الثالثة لرحيله

2020/10/04 | 12:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصومه: نشعر الآن بخسارته أكثر من أي وقت مضى السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي استذكرت جماهير كردستان ومحافظات البلاد كافة بقلوب ملؤها الالم والاسى الذكرى الثالثة لرحيل رئيس الجمهورية السابق الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، الذي توفي في احدى مشافي العاصمة الالمانية برلين اثر اصابته بازمة صحية حادة اثناء مزاولة مهامة ...

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