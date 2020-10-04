اوربا تستنفر جهودها لتخفف عبء المواجهة المزدوجة لوباء كورونا والإنفلونزا العادية

2020/10/04 | 12:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة باتت دول اوربية تطالب بلقاحات الانفلونزا العادية، بعد ان كان البعض يرفضها باعتبارها ليست موثوقة، فخوفاً من “انفجار مزدوج” لإنفلونزا الشتاء وفيروس كورونا معاً، وسط عدم توفر اللقاح بالشكل الكافي للإنفلونزا لعادية، استنفرت أوروبا بشكل كامل لاتخاذ إجراءات تخفف ولو قليلا من حدة النتائج التي قد تكون كارثية لو لم يتم التعامل معها ...

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