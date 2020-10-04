انفجار مستودع للذخيرة تابع لقوات الـ 70 في السليمانية

2020/10/04 | 12:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجر مستودع للذخيرة اليوم الاحد 4/10/2020 لقوات السبعين التابعة لوزارة البيشمركة في منطقة طاسلوجة بمدينة السليمانية.

وقال المتحدث باسم القوات احمد لطيف لـ PUKmedia، انه وبسبب مجهول حتى الان، انفجر مستودع للذخيرة لقوات السبعين صباح اليوم الاحد، مضيفا ان الانفجار ادى اضرار كبيرة بالمستودع.

واوضح لطيف، انه بسبب استمرار احتراق المستودع، لم يعرف حتى الان سبب الحادث وان فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على الحريق، مشيرا الى انه تم فتح تحقيق في الحادث.

PUKmedia دیار ستار

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