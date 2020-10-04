طبيب: ترامب يستخدم نفس العلاج الموجود في اقليم كوردستان

2020/10/04 | 12:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الدكتور هيرش حيدر ان رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب يتلقى نفس العلاج الموجود في مستشفيات اقليم كوردستان.

وقال الدكتور هيرش حيدر رئيس فريق مواجهة فايروس كورونا في محافظة السليمانية على صفحته في فيسبوك: ان وسائل الاعلام الامريكية اعلنت اصابة رئيس الولايات المتحدة بفايروس كورونا وهو يعاني من حمى بسيطة مع القليل من السعال ولايحتاج الى الاوكسجين.

واضاف: ان ترامب اعطي لقاح رامديسيفير المضاد للفايروسات وهو نفس العلاج الذي يستخدم في مستشفيات اقليم كوردستان لعلاج المصابين بفايروس كورونا.

واوضح: ان الفحوصات المختبرية اظهرت بان علاج رامديسيفير يفيد المصابين بفايروس كورونا مع منح جرعة من المضادات الحيوية التي تساعد في تقوية مناعة الجسم ومن هذه المضادات لقاح monoclonal antibodies وهو تحت الاختبار لمعرفة مدى فاعليته ضد وباء كورونا، لكن من الوضح ان الفريق المشرف على علاج ترامب يستخدمه ويعتقد بانه سيفيد في علاج ترامب للتخلص من فايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة ‌

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